Врачи из США, Великобритании и ЮАР назвали самые ранние симптомы заражения штаммом «омикрон»

Фото: Ринат Назметдинов

Самыми ранними симптомами заражения штаммом коронавируса «омикрон» являются першение в горле, боль в пояснице, усталость, чихание и др. К такому выводу пришли врачи из США, Великобритании и ЮАР.

Также к ранним признакам заболевания специалисты отнесли ночную потливость, ломоту в теле и головную боль. Все эти симптомы могут проявиться уже спустя 2 дня после контакта с зараженным.

Фото: Ринат Назметдинов

Медики отметили, что коронавирус может дать о себе знать и гораздо позднее. С момента заражения до появления первых признаков может пройти до двух недель. При обнаружении симптомов специалисты рекомендуют уйти на 10-дневную самоизоляцию и сдать тест на COVID-19, передает «РИА Новости» со ссылкой на газету Express.

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в стране направят около 400 млн рублей на проведение генетического анализа штаммов COVID-19. Кроме того, дополнительные средства выделят на приобретение реагентов и расходных материалов, необходимых для выявления «омикрона».

Диана Жиленкова