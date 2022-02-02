Вуйнович призвала россиян не расслабляться из-за снижения числа госпитализаций заболевших COVID-19

Фото: Максим Платонов

Жителям России не следует расслабляться на фоне снижения количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в эфире Первого канала.

По ее словам, штамм «дельта» еще остался в стране, поскольку территория ее обширна. Новый штамм «омикрон» распространяется волнами и вытесняет «дельту», передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении в РФ нового подвида «омикрона» BA.2. Большая часть заражений, относящихся к этой линии, приходится на Москву, республики Марий Эл и Башкортостан, а также Ростовскую область.

Диана Жиленкова