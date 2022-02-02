В ПФО из-за коронавируса диспансеризацию приостановили 11 регионов из 14

В Приволжском федеральном округе диспансеризацию могут пройти лишь жители трех регионов — Татарстана, Пензенской и Саратовской областей. Во всех остальных входящих в ПФО субъектах ее приостановили, там же не проводятся плановые медосмотры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Как сообщили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана, в ведомстве пока не издавался приказ о приостановлении диспансеризации в республике.

Напомним, в Минздраве Татарстана в конце октября 2021 года подписали приказ о приостановке диспансеризации взрослых и детей, а также профилактических медосмотров до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако уже в конце декабря медицинские организации РТ вновь возобновили проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

Фото: realnoevremya.ru

25 января оказание плановой амбулаторной медицинской помощи приостановили в Марий Эл, 26 января диспансеризацию приостановили в Нижегородской области, 31 января — в Чувашии, Мордовии и Самарской области.

Маргарита Головатенко