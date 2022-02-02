Альтштейн: в скором времени в России ожидается пик заболеваемости COVID-19

Фото: Максим Платонов

В ближайшее время в России ожидается пик заболеваемости коронавирусом, после чего прирост зараженных пойдет на спад. С таким мнением выступил главный научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в других странах ситуация развивалась подобным образом. Также эксперт назвал основную особенность штамма «омикрон» — это генетическая нестабильность, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России зарегистрировали 141 883 случая заболевания COVID-19 — это очередной антирекорд. За все время пандемии инфекцию подхватили 12 128 796 жителей РФ, выздоровели 10 337 008 человек.

Сегодня стало известно о выявлении в стране нового подвида «омикрона» BA.2. Большая часть заражений, относящихся к этой линии, выявлена в Москве, республиках Марий Эл и Башкортостан, а также в Ростовской области.

Диана Жиленкова