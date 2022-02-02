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В Татарстане за минувшие сутки привились от COVID-19 4 002 человека

12:38, 02.02.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за минувшие сутки привились от COVID-19 4 002 человека
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки привились от COVID-19 4 002 человека. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

За весь период в республике вакцинировался от инфекции 2 402 291 человек. Полный курс вакцинации прошли 1 890 263 татарстанца. Ревакцинацию прошли уже 193 416 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все последние новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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