В Татарстане за минувшие сутки привились от COVID-19 4 002 человека
В Татарстане за минувшие сутки привились от COVID-19 4 002 человека. Об этом сообщили в Минздраве РТ.
За весь период в республике вакцинировался от инфекции 2 402 291 человек. Полный курс вакцинации прошли 1 890 263 татарстанца. Ревакцинацию прошли уже 193 416 жителей республики.
Все последние новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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