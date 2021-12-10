Итоги дня: обвинение стрелку Галявиеву, российско-украинское обострение, Путин vs Сокуров об устройстве России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 10 декабря.
- Ильназу Галявиеву, устроившему утром 11 мая 2021 году стрельбу в казанской гимназии №175, предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса — по ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества). Ему грозит пожизненное лишение свободы. В Следкоме заявили, что причиной трагедии стало стремление стрелка подражать действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он нашел в интернете. Сам Галявиев полностью признал вину и раскаялся. Потерпевшими по делу о массовом убийстве признаны более 600 человек. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Кремль расценил вчерашний инцидент с украинским военным кораблем «Донбасс» в Керченском проливе как провокацию, несущую в себе потенциальную опасность. Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что угрозы для судна не было. Он разъяснил, что это был поисково-спасательный корабль, на котором не имеется оружия. К тому же он якобы абсолютно на законных основаниях находился в Азовском море.
- Главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову вручили Нобелевскую премию мира. Выступая с речью на церемонии награждения, он предложил создать Международный трибунал против пыток, задачей которого должен стать сбор данных о применении пыток в разных частях света и государствах. В этом деле он надеется на помощь коллег. «Возникла иллюзия, что прогресса можно достичь технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека», — заявил Муратов. В своей речи он подчеркнул, что врученная ему награда — это премия «всему профессиональному сообществу настоящих журналистов». Вместе с Муратовым Нобелевскую премию мира получила филиппинская журналистка Мария Ресса.
- Сергей Когогин продолжит возглавлять ПАО «КАМАЗ» еще пять лет. Такое решение принято советом директоров общества на заседании под руководством гендиректора ГК «Ростех» Сергея Чемезова.
- После введения QR-кодов оборот заведений общепита в Татарстане упал — в октябре 2021-го он составил 4,2 млрд рублей, что на 200 миллионов меньше по сравнению с сентябрем, когда ограничение еще не действовало. За январь — октябрь текущего года оборот достиг 38,1 млрд рублей, что на 21% больше, чем в пандемийном 2020-м.
- Агентство Bloomberg сообщило, что союзники США по НАТО из восточной Европы не оценили предложение американского президента Джо Байдена начать диалог альянса с Россией по ситуации вокруг Украины. Неназванный дипломат заявил, что правительство одного из государств в ярости и требует немедленного объяснения, что именно планирует Байден.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал замечание, которое накануне Владимир Путин сделал режиссеру Александру Сокурову. По его словам, главе государства пришлось «достаточно жестко» реагировать, так как его собеседник «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Сокуров в беседе с Путиным заявил о кризисе федеративности в России — он считает, что северокавказские республики якобы стали националистическими, а тех, кто не хочет быть частью страны, надо «отпустить». Сам Сокуров заявил, что «огорчен тем, как все прошло», он считает, что Путин «не вник в суть сказанного» им.
- Российским пенсионерам предложили ежегодно выплачивать 13-ю пенсию. Идея принадлежит парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Авторы законопроекта считают, что дополнительная выплата позволит пожилым россиянам не брать кредиты и им «не придется залезать в долги». По оценкам справороссов, на выплату дополнительной пенсии потребуется порядка 654,8 млрд рублей.
- Завершить украшение Казани к Новому году планируется к 20 декабря. В этом году на улице Кремлевской впервые установят светящиеся арки. В каждом районе города появятся новогодние елочные городки, а улицы традиционно украсят разноцветными гирляндами, арт-объектами и иллюминацией.
- Минстрой РФ решил бороться с теневым бизнесом на рынке жилья. Ведомство разработало проект закона о создании специальной государственной информационной системы, где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче внаем квартир. Согласно подсчетам, ежегодно бюджет России из-за низкой собираемости налогов с участников рынка аренды жилья теряет 162 миллиарда рублей. Много это или мало — в материале «Реального времени».
- В Татарстане восстанавливается пассажиропоток, который в первую неделю после введения в общественном транспорте QR-кодов упал на 23%. Вторая неделя ограничений, с 29 ноября, показала снижение на 16%, а на сегодняшний день — 13%. Ситуация на общественном транспорте контролируется властями Татарстана, заверил и. о. заместителя главы Минтранса РТ Алексей Сидоров. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Вице-премьер России Александр Новак считает, что без заключения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на рынке в прошлом году мог бы произойти коллапс, связанный с перепроизводством, затовариванием нефтехранилищ и танкеров. В этом случае была бы возможна хаотичная остановка добычи нефти, предположил он.
- Исполком Нижнекамска возглавил руководитель филиала АО «Татэнерго» — «Нижнекамские тепловые сети» Юрий Болтиков. Его кандидатуру поддержали 19 из 19 присутствующих депутатов городского Совета. «Считаю правильным выстроить обратную связь с населением, взаимодействовать со структурами советов ТОС, они должны стать главными помощниками», — обозначил направление своей работы Болтиков.
- Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует написать автобиографию, в которой объяснит свои политические решения собственными словами «со ссылкой на свой жизненный путь». На это уйдет два или три года. Помогать Меркель будет бывшая глава бюро главы германского правительства Беате Бауманн.
- Коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане может быть достигнут уже к Новому году. Это возможно при условии сохранения текущих темпов вакцинации, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Кроме того, уже на следующей неделе ведомство может принять решение относительно антиковидных ограничений в праздники.
- Тем временем в целом по России уровень коллективного иммунитета достиг 55,7%. По состоянию на 10 декабря первым компонентом вакцины против COVID-19 привились более 74 млн раз, вакцинацию полного цикла прошли свыше 67 миллионов россиян.
- Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала, что в ближайшие годы в Татарстане планируется провести несколько крупных международных мероприятий. Например, уже в следующем году республика примет 23-ю Всемирную конференцию по кластерному развитию TCI Network и Центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам.
- На 66-м году жизни умер онколог и заслуженный врач Татарстана Вагиз Фазулзянов, посвятивший медицине 35 лет своей жизни. Похороны состоятся в субботу, 11 декабря, в 11.00, на его родине, в деревне Шушмабаш Арского района РТ.
- Министр здравоохранения России сообщил, что вакцинировать подростков от коронавируса начнут до конца этого года. Речь идет о несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет. Применять планируется вакцину «Спутник М».
- В Тульской области обнаружили тело подполковника Росгвардии, который без вести пропал 19 ноября. В ведомстве заверили, что его гибель не связана с исполнением служебных обязанностей. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Назначены необходимые экспертизы.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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