В Татарстане на следующей неделе могут принять решение по антиковидным ограничениям на Новый год
В Татарстане на следующей неделе могут принять решение по антиковидным ограничениям на Новый год. Об этом сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
— Будем приниматься решение, скорее всего, на следующей неделе, — заявила она. При этом Авдонина напомнила, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Напомним, в Татарстане за минувшие сутки выявили 185 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 40 229 случаев COVID-19, Наблюдается снижение ежесуточного числа заболевших.
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