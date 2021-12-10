В Татарстане на следующей неделе могут принять решение по антиковидным ограничениям на Новый год

В Татарстане на следующей неделе могут принять решение по антиковидным ограничениям на Новый год. Об этом сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

— Будем приниматься решение, скорее всего, на следующей неделе, — заявила она. При этом Авдонина напомнила, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане за минувшие сутки выявили 185 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 40 229 случаев COVID-19, Наблюдается снижение ежесуточного числа заболевших.

Татьяна Демина