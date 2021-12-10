Новости общества

11:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане на следующей неделе могут принять решение по антиковидным ограничениям на Новый год

10:20, 10.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане на следующей неделе могут принять решение по антиковидным ограничениям на Новый год
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на следующей неделе могут принять решение по антиковидным ограничениям на Новый год. Об этом сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

— Будем приниматься решение, скорее всего, на следующей неделе, — заявила она. При этом Авдонина напомнила, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в Татарстане за минувшие сутки выявили 185 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 40 229 случаев COVID-19, Наблюдается снижение ежесуточного числа заболевших.

Татьяна Демина
ОбществоВластьМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым
Официальные партнеры
  • pic