Сергей Когогин останется гендиректором КАМАЗа еще на пять лет

Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин останется на своей должности еще на пять лет. Такое решение принято сегодня Советом директоров общества на заседании под руководством гендиректора ГК «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом сообщили «Вести КАМАЗа».

Состав правления компании также не поменялся. В него входят Юрий Герасимов, Ирек Гумеров, Андрей Максимов, Жанна Халиуллина и Рустам Шамсутдинов.

Кроме этого, на заседании Совет директоров прослушал отчет об исполнении бизнес-плана группы «КАМАЗ» по итогам десяти месяцев 2021 года и утвердил параметры бизнес-плана на следующий год.

Фото: kamaz.ru

В ноябре стало известно, что в ПАО «КАМАЗ» создали Блок управления персоналом, организационного развития и корпоративного управления. Его возглавила Жанна Халиуллина в должности заместителя генерального директора.



Дарья Акимова