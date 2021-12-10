Бюджет ежегодно недополучает с участников рынка аренды жилья налогов на 162 млрд рублей — это мало или много?

Ежегодно бюджет России из-за низкой собираемости налогов с участников рынка аренды жилья теряет 162 миллиарда рублей. В связи с этим Минстрой РФ решил бороться с теневым бизнесом на рынке жилья. Ведомство разработало проект закона о создании специальной государственной информационной системы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче внаем квартир, апартаментов и машино-мест, сообщает «Коммерсант».

По задумке Минстроя, все расчеты, информацию о заключении договоров и внесении изменений в них и съемщик, и арендодатель должны будут вносить в специальное приложение в течение 30 дней. В противном случае гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, компаниям — до 50 тысяч.

Законопроект направили для согласования в профильные министерства и ведомства в начале ноября 2021 года. Пока он находится в работе. По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, внесение законопроекта в Государственную думу ожидается в весеннюю сессию.

Президент России Владимир Путин поручил разработать ГИС в августе 2021 года. Система будет полностью принадлежать государству. Предварительные затраты на программу оцениваются в 1—1,2 млрд рублей. На ее содержание и доработку потребуется еще 100—200 млн рублей в год.

Фото: arkadia.com

162 миллиарда рублей — это:

$2,2 миллиарда, или €1,94 миллиарда, — по курсу ЦБ на сегодня.

— по курсу ЦБ на сегодня. 32,4 миллиона максимальных штрафов с физлиц за отказ размещать информацию в ГИС — они обойдутся гражданам в сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

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Дарья Акимова