Бюджет ежегодно недополучает с участников рынка аренды жилья налогов на 162 млрд рублей — это мало или много?
Ежегодно бюджет России из-за низкой собираемости налогов с участников рынка аренды жилья теряет 162 миллиарда рублей. В связи с этим Минстрой РФ решил бороться с теневым бизнесом на рынке жилья. Ведомство разработало проект закона о создании специальной государственной информационной системы (ГИС), где арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче внаем квартир, апартаментов и машино-мест, сообщает «Коммерсант».
По задумке Минстроя, все расчеты, информацию о заключении договоров и внесении изменений в них и съемщик, и арендодатель должны будут вносить в специальное приложение в течение 30 дней. В противном случае гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, компаниям — до 50 тысяч.
Законопроект направили для согласования в профильные министерства и ведомства в начале ноября 2021 года. Пока он находится в работе. По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, внесение законопроекта в Государственную думу ожидается в весеннюю сессию.
Президент России Владимир Путин поручил разработать ГИС в августе 2021 года. Система будет полностью принадлежать государству. Предварительные затраты на программу оцениваются в 1—1,2 млрд рублей. На ее содержание и доработку потребуется еще 100—200 млн рублей в год.
162 миллиарда рублей — это:
- $2,2 миллиарда, или €1,94 миллиарда, — по курсу ЦБ на сегодня.
- 32,4 миллиона максимальных штрафов с физлиц за отказ размещать информацию в ГИС — они обойдутся гражданам в сумму от 3 до 5 тысяч рублей.
- 32 400 готовых квартир в России — по итогам октября 2021 года средняя стоимость готовой квартиры приблизилась к 5 миллионам рублей.
- Примерно 810 лет содержания и доработки ГИС — предполагается, что на это будет уходить до 200 миллионов рублей ежегодно.
- Почти в 1010 раз дороже самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве — она находится на Арбате и стоит 160,4 млн рублей.
- В 62 раза больше стоимости одной из самых дорогих квартир России — пентхаус, расположенный на 95—97-м этажах башни «Федерация Восток» в Москва-Сити, оценивается в 2,6 млрд рублей.
- Больше 8 350 лет можно было бы снимать на эти деньги самую дорогую квартиру Санкт-Петербурга — в год потратить на аренду жилья в шестиэтажном доме на Большой Пушкарской улице придется 19,4 миллиона рублей.
- Ровно на столько же взяли кредитов жители Удмуртии за десять месяцев 2021 года — 162 миллиарда рублей.
- На 12 миллиардов больше экономического ущерба России от таяния льдов в результате глобального потепления — его оценили в 150 миллиардов рублей.
- На 100 млрд больше, чем планировалось потратить на строительство нового небоскреба в Москве — здание стоимостью 62 миллиарда рублей хотели разместить на территории Москва-Сити.
- В 8,2 раза больше, чем получили в августе 2021-го российские регионы на расселение жителей аварийных домов и возведение новых школ, детских садов и поликлиник — на это правительство выделяло 19,7 млрд рублей.
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