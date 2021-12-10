Руководителем исполкома Нижнекамска стал директор филиала «Татэнерго» Юрий Болтиков

В Нижнекамске назначили нового руководителя исполкома города. Им стал директор филиала «Татэнерго» Юрий Болтиков. Всего на эту должность было выдвинуто четыре кандидатуры.

«Мое решение выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя исполнительного комитета города Нижнекамска обусловлено желанием продолжить свою начатую работу на благо нашего города в новом для себя направлении. Вся моя жизнь на сегодняшний день неразрывно связана с Нижнекамским муниципальным районом», — передают слова Болтикова chelny-biz.ru.

Несколько дней назад в исполкоме Нижнекамского района произошли и другие кадровые перестановки. Так, первым замруководителя назначили Рената Шакирова, а начальником управления образования назначили Айдара Гарифуллина.



Диана Жиленкова