Меркель планирует написать автобиографию, в которой расскажет о своих политических решениях
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует написать автобиографию, в которой объяснит свои политические решения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Spiegel.
Бывшая глава бюро главы германского правительства Беате Бауманн объяснила, что целью автобиографии станет не рассказ о жизни Меркель, а объяснение основных политических решений собственными словами «со ссылкой на свой жизненный путь».
Байманн оказывает помощь Меркель в этой работе. По ее словам, «самые важные папки уже готовы». Биографию планируется написать за два-три года.
8 декабря новым канцлером Германии был избран 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. Он был избран по результатам тайного голосования без прений.
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