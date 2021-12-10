Меркель планирует написать автобиографию, в которой расскажет о своих политических решениях

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует написать автобиографию, в которой объяснит свои политические решения, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Spiegel.



Бывшая глава бюро главы германского правительства Беате Бауманн объяснила, что целью автобиографии станет не рассказ о жизни Меркель, а объяснение основных политических решений собственными словами «со ссылкой на свой жизненный путь».

Байманн оказывает помощь Меркель в этой работе. По ее словам, «самые важные папки уже готовы». Биографию планируется написать за два-три года.

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8 декабря новым канцлером Германии был избран 63-летний социал-демократ Олаф Шольц. Он был избран по результатам тайного голосования без прений.

Маргарита Головатенко