В Татарстане после введения QR-кодов упал оборот общепита на 200 млн рублей

После введения QR-кодов 11 октября 2021 года оборот общепита в Татарстане упал на 200 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Татарстанстата.

В октябре этого года он составил 4,2 млрд рублей, что на 200 млн меньше по сравнению с месяцем ранее. За январь-октябрь 2021 года оборот был равен сумме 38,1 млрд рублей. Это на 21% больше, чем в 2020 году.

Фото: Максим Платонов

Недавно Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана попросила министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова ослабить антиковидные ограничения для кафе и ресторанов в новогоднюю ночь и январские выходные. По словам главы ассоциации, 100% сотрудников заведений общепита вакцинировались.





Дарья Акимова