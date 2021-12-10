Журналист Муратов предложил создать Международный трибунал против пыток

Российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов на выступлении с Нобелевской речью предложил создать Международный трибунал против пыток.



«Мы все чаще слышим о пытках, применяемых к заключенным и задержанным. Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость», — сказал он.

По его словам, задачей Международного трибунала против пыток должен стать сбор данных о применении пыток в разных частях света и государствах. Муратов подчеркнул, что в этом вопросе он надеется на участие журналистов-расследователей со всего мира.

Сегодня Муратову вручили Нобелевскую премию мира. Вместе с ним награду получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Оба журналиста удостоены Нобелевской премии мира за усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и прочного мира.

Маргарита Головатенко