Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,7%
В России уровень коллективного иммунитета достиг 55,7%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По состоянию на 10 декабря первым компонентом вакцины против коронавируса привились 74 189 385 раза, вакцинацию полного цикла провели 67 260 355 раз.
На прошлой неделе сообщалось об уровне в 53,7%. Первым в России коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% достиг Севастополь.
Маргарита ГоловатенкоОбществоВластьМедицина Татарстан
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