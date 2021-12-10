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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,7%

18:16, 10.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 55,7%
Фото: realnoevremya.ru

В России уровень коллективного иммунитета достиг 55,7%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По состоянию на 10 декабря первым компонентом вакцины против коронавируса привились 74 189 385 раза, вакцинацию полного цикла провели 67 260 355 раз.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе сообщалось об уровне в 53,7%. Первым в России коллективного иммунитета к COVID-19 в 80% достиг Севастополь.

Маргарита Головатенко
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