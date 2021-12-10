В Кремле оценили вчерашний инцидент с украинским кораблем «Донбасс»

В Кремле отреагировали на инцидент с украинским военным кораблем «Донбасс» в Керченском проливе. Его посчитали провокацией и потенциально опасным. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Песков рассказал, что произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и опасность подобных действий. Он отметил, что любая незначительная провокация может привести к очень серьезным последствиям.

Вчера вечером ФСБ России сообщило, что украинский корабль движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Потом судно все же взяло курс назад.



Фото: kremlin.ru

Позже на Украине заявили, что угрозы для судна не было. Оно являлось поисково-спасательным и не имело оружия.



Дарья Акимова