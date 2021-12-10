Украина заявила об отсутствии угрозы для шедшего к Керченскому проливу корабля

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что угрозы для корабля «Донбасс» ВМС Украины, шедшего к Керченскому проливу в Азовском море, не было. Об этом сообщают «РИА Новости».



По словам Резникова, никаких инцидентов не произошло. Он добавил, что судно являлось поисково-спасательным, не имело оружия и абсолютно на законных основаниях находилось на Азовском море, которое является водами общего пользования.

Накануне вечером ФСБ России сообщило, что украинский корабль движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Но затем судно взяло обратный курс.



Фото: commons.wikimedia.org

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден провели телефонный разговор. Обсуждались возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе, внутренние реформы на Украине и недавний разговор американского президента с главой России Владимиром Путиным.



Дарья Акимова