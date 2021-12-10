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Авдонина: коллективный иммунитет в Татарстане может быть достигнут к Новому году

10:35, 10.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Авдонина: коллективный иммунитет в Татарстане может быть достигнут к Новому году
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане коллективный иммунитет к коронавирусу может быть достигнут уже к Новому году. Это возможно при условии сохранения текущих темпов вакцинации, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

На сегодняшний день в Татарстане коллективный иммунитет оценивается в 72% при планке в 80%. Необходимо привить еще около 300 тысяч человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Как сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, всего в республике вакцинацию против коронавируса прошли 2 189 735. За сутки прививку сделали 24 346 татарстанцев.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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