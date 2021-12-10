«Стремление подражать представителям деструктивных субкультур»: Галявиеву грозит пожизненное

Фото: Максим Платонов

Обвинение предъявлено по четырем статьям Уголовного кодекса

Ильназу Галявиеву, устроившему утром 11 мая 2021 году стрельбу в казанской гимназии №175, предъявили окончательное обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса — по ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).

Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь (на нее в России действует мораторий — прим. ред.). Такова максимальная санкция по ч. 2 ст. 105 УК РФ. По остальным статьям предусмотрены менее суровые наказания.

По делу о массовом убийстве признаны потерпевшими более 600 человек, рассказали в Следственном комитете РФ. Среди них есть малолетние.

Причиной трагических событий в ведомстве назвали стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из интернета, скопировав их поведение при нападении.

Сам Галявиев полностью признал вину и заявил о раскаянии. В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Жертвами трагедии стали девять человек

Напомним, жертвами расстрела стали девять человек — семеро школьников и двое взрослых. По версии СКР, 11 мая Галявиев без ключа, приложив усилие, открыл рукой входную дверь главного входа в гимназию, после чего беспрепятственно прошел внутрь, где произвел из принесенного с собой ружья Hatsan Escort Guard не менее 30 выстрелов в работников учебного заведения и учеников и привел в действие самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

К октябре глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что Галявикв тщательно готовил нападение. При помощи комплексного криминалистического сопровождения расследования вооруженного нападения была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов. Также специалисты провели результативные осмотры и анализ информации из его мобильных гаджетов, исследовали интересующие следствие интернет-ресурсы.

В ноябре Галявиева этапировали в СИЗО Казани из Москвы. Судебные психиатры Санкт-Петербурга признали его вменяемым, в отличие от вердикта коллег из Центра психиатрии и наркологии им. Сербского.

Кроме Галявиева фигурантами дела о стрельбе в гимназии стали гендиректор фирмы «Ваша безопасность» Сергей Иванов, инженер ООО «Союз пожарного мониторинга» Марат Зиганшин и директор гимназии Амина Валеева. Мужчин подозревают в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, которые привели к тяжким последствиям, а Валееву — в халатности.

Диана Жиленкова