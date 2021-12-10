Заболеваемость COVID-19 в Татарстане идет на спад, но ситуация с ОРВИ и гриппом «не радует»

Фото: Максим Платонов

«Грипп в этом году, в отличие от прошлого сезона, нас крайне настораживает»

В Татарстане заболеваемость коронавирусом продолжает идти на спад. За минувшие сутки в республике выявили 185 новых случаев заражения — последний раз это число было меньше лишь в начале ноября. Всего с начала пандемии в Татарстане зарегистрировали 40 229 случаев COVID-19.

— Мы уже с 47-й недели отмечаем небольшую тенденцию к снижению заболеваемости [коронавирусом] <...> За предыдущую неделю тенденция к снижению сохраняется, и уровень заболеваемости ниже предшествующей недели на 8%, — рассказала на традиционной пятничной конференции заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Штамма «омикрон», который стремительно распространяется по всему миру и уже проник в Россию, в Татарстане не выявили. С 29 ноября в международном аэропорту Казани проводят выборочное тестирование лиц, которые прилетают из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения новой мутацией. Обследован 71 человек, все результаты оказались отрицательными, рассказала Авдонина.

«Не радует» Роспотребнадзор ситуация с ОРВИ и гриппом. Уровень заболеваемости оказался выше показателей предыдущей недели сразу на 11%, а эпидпорог превышен почти в 1,7 раза, в основном за счет взрослых и школьников, отметила Авдонина. Только за прошлую неделю в республике выявили 58 случаев заражения гриппом.

— Грипп в этом году, в отличие от прошлого сезона, нас крайне настораживает, поскольку то затишье, которое было в прошлом году по гриппу, оно, к сожалению, сказывается в этом сезоне, и на сегодня в республике суммарно 87 случаев гриппа, из которых 84 — это грипп AH2N3.

Как и в случае с коронавирусом, с гриппом призвана бороться вакцинация. В Татарстане, например, от него привито уже 60% детей.



Продолжается и вакцинация от коронавируса. По словам спикера, к началу 2022-го в Татарстане могут успеть привить 80% населения при условии, что текущие темпы вакцинации сохранятся. Таким образом, к Новому году республика может достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19. Пока же он оценивается в 72%. Привить требуется еще порядка 300 тысяч татарстанцев.

Как рассказал замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков, в республике на сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли уже 2 189 735 человек, из которых 1 855 122 гражданина завершили курс вакцинации. Суточный прирост составил 24 346 вакцинированных.

Вакцинацию от коронавируса прошли уже 2 189 735 человек, из которых 1 855 122 гражданина завершили курс вакцинации. Фото: Максим Платонов

Осложнений после Республиканской елки не ожидается

Новый год стремительно приближается, и татарстанцев все сильнее волнует тема, как они будут его праздновать в условиях «ковидных» ограничений — ресторанам по-прежнему нельзя работать в ночное время, а попасть в места массового пребывания людей можно только по QR-кодам. Ответить, каким будет формат новогодних праздников, Авдонина пообещала через неделю.

— Ситуация у нас пока не позволяет вносить какие-либо изменения в постановление. Поэтому мы сегодня пока еще наблюдаем. Где-то через неделю, если будет сохраняться такая ситуация по новой коронавирусной инфекции (хотя на нее, еще раз говорю, накладывается ОРВИ с гриппом, что не совсем благоприятно, и нас это крайне настораживает), поэтому все-таки по совокупности всех признаков (это и заболеваемость, и вакцинация) будет приниматься решение, — заявила Авдонина.

Волнует татарстанцев и вопрос о том, почему, если дети подвержены COVID-19, решено проводить Республиканскую новогоднюю елку на 8 тысяч человек. Однако в Роспотребнадзоре уверяют, что опасности для юных жителей республики вовсе нет.

— Все-таки коронавирусная инфекция для детей, она менее, так скажем, типична, чем, например, грипп и чем для взрослых. Мы сейчас прорабатываем формат новогодних праздников, для детей в том числе. К счастью, новой коронавирусной инфекцией дети болеют меньше, мы об этом говорили. Порядка в пять раз у них ниже заболеваемость, чем среди взрослых, — обратила внимание Авдонина.

Волнует татарстанцев и вопрос о том, почему, если дети подвержены COVID-19, решено проводить Республиканскую новогоднюю елку на 8 тысяч человек. Фото: Ринат Назметдинов

По ее словам, роста заболеваемости коронавирусом среди детей в Татарстане не наблюдается. Для них в республике развернут всего один госпиталь, и он «заполнен не на большой процент коек». Грипп для детей куда опаснее, уверяет Авдонина.

— Елка большая, на восемь тысяч [человек], она будет, но не одномоментно на восемь тысяч. То есть ее проведение разделено на два раза, и мы в таком формате уже проводили елку в прошлом году. Осложнений ситуации после этой елки мы не наблюдали, — напомнила спикер.

Не видят в Татарстане и потребности в переводе детей на дистант. Обучение в школах продолжится в очном формате.



— На сегодня 280 классов находятся на разобщении. Это порядка 7 тысяч детей. Это в основном Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Азнакаево, Тукаевский район и несколько других, там единичные случаи также есть, — рассказала Авдонина.

«Пассажиропоток имеет тренд на восстановление»

Тем временем на общественном транспорте начал восстанавливаться пассажиропоток, который в первую неделю после введения QR-кодов рухнул почти на 23%. Это была самая тяжелая неделя для пассажиров и перевозчиков, заявил и. о. заместителя главы Минтранса Татарстана Алексей Сидоров.

— Вторая неделя ограничений, с 29 ноября, она показывает снижение пассажиропотока на 16%. То есть мы приросли порядка 7% к первой неделе, пассажиропоток имеет тренд на восстановление. На сегодняшний день у нас снижение на 13%, — отчитался Сидоров.

Объяснил он такую динамику послаблениями, в частности возможностью воспользоваться автобусом, троллейбусом, трамваем и метро при получении первого компонента вакцины.

При этом «определенные сложности» все же есть. Перевозчики, по словам Сидорова, чаще всего жалуются на негатив со стороны пассажиров, трудности с их информированием, особенно пожилых пассажиров, и на особенности предъявления QR-кодов. При этом от самих жителей республики жалоб стало поступать меньше — всего с начала действия QR-кодов на общественном транспорте от них поступило более тысячи обращений.



В основном жалобы касались заблокированных транспортных карт. На данный момент заблокированными остаются 607 карт, в то время как начинали с порядка 140 тысяч по всей республике, рассказал Сидоров.

Ситуация на общественном транспорте контролируется властями Татарстана, заверил представитель Минтранса РТ.

Татьяна Демина