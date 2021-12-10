Новак: без сделки ОПЕК+ на нефтяном рынке в 2020 году мог бы произойти коллапс

Без заключения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на рынке в 2020 году мог бы произойти коллапс, заявил вице-премьер России Александр Новак.



«Коллапс был бы связан с перепроизводством, затовариванием нефтехранилищ, танкеров», — сказал он в интервью «России 24».

В этом случае была бы возможна хаотичная остановка добычи нефти, считает вице-премьер: «Никому нефтепродукты не были бы нужны в тот период, ведь общее потребление нефтепродуктов сократилось в мае-апреле 2020 года на 70 процентов».

Фото: realnoevremya.ru

Россия в октябре увеличила добычу нефти на сто тысяч баррелей в сутки.

Маргарита Головатенко