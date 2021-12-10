Минуллина рассказала о планах по проведению международных мероприятий в Татарстане

В ближайшие несколько лет в Татарстане пройдут международные мероприятия, сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.



В 2022 году в Татарстане примут 23-ю Всемирную конференцию по кластерному развитию TCI Network, а еще Центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам.

Фото: Роман Хасаев (архив)

В 2023 году планируется проведение Международного конгресса лингвистов, в 2024-м — 38-й Всемирный конгресс по спортивной медицине и 23-я Всемирная конференция по саркоидозу и интерстициальным заболеваниям легких, сообщает ТАСС.

17 декабря Талия Минуллина примет участие в онлайн-конференции «Реального времени».

Маргарита Головатенко