Bloomberg: союзники США по НАТО раскритиковали предложение Байдена начать диалог с Россией

Союзники США по НАТО из восточной Европы не оценили предложение американского президента Джо Байдена начать диалог альянса с Россией касаемо ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Неназванный дипломат заявил, что правительство одного из государств «в ярости», а также требует немедленного объяснения, что именно планирует Байден. Другой дипломат выразил беспокойство, к каким уступкам могут привести переговоры с точки зрения политических гарантий и сдерживания альянса.

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Переговоры Байдена с российским президентом Владимиром Путиным состоялись во вторник. Разговор длился более двух часов по видеосвязи. Политики обсудили ситуацию на Украине, двусторонние отношения, стратегическую стабильность, а также продвижение НАТО к российским границам. Более подробно читайте в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова