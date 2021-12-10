Умер заслуженный врач Татарстана Вагиз Фазулзянов

Не стало онколога и заслуженного врача Татарстана Вагиза Раисовича Фазулзянова. Он скончался на 66-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Минздрава РТ.

Он посвятил медицине 35 лет своей жизни. 12 лет был главным врачом Нижнекамской центральной районной больницы. Последние годы работал в онкологическом отделении.

Похороны врача состоятся завтра в 11.00, на его родине, в деревне Шушмабаш Арского района республики.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

5 декабря в возрасте 94 лет скончался бывший первый секретарь Высокогорского райкома КПСС ТАССР, участник Великой Отечественной войны Абдрахим Муртазинович Муртазин.



Дарья Акимова