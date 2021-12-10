Новогоднее оформление Казани завершится к 20 декабря

В Казани приступили к праздничному украшению города к Новому году. Работы должны закончить к 20 декабря. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Улицы традиционно украсят разноцветными гирляндами, арт-объектами и иллюминацией. На улице Кремлевской впервые установят светящиеся арки. Праздничная входная группа и композиция из цифр «2022» появятся в Старо-Татарской слободе. Светодинамические арки будут установлены на Баумана, мостах через Булак и площади Тысячелетия. Также оформят крупные объекты дорожной инфраструктуры, такие как Кремлевская дамба, транспортное кольцо на улице Парина и проспекте Универсиады, пешеходный переход на Танковом кольце.

Новогодние елочные городки поставят на площадях, в парках и скверах Авиастроительного, Ново-Савиновского, Приволжского, Вахитовского и других районов. Центральной в этом году, как и в прошлом, станет ель у Центра семьи «Казан».

Кроме того, фасады жилых домов по улицам Декабристов, Вахитова, Краснококшайской, Фрунзе, Болотникова планируется оформить иллюминацией.

Фото: kzn.ru

О том, что ждет казанцев на новогодние праздники в парках и скверах города, — в материале «Реального времени».

Дарья Акимова