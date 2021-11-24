Главное о коронавирусе на 24 октября: приглашение в «красную зону», просьба организовать вакцинацию бездомных
Напавшему на кондуктора выписали штраф
- Вчера утром в филиале Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера образовались большие очереди на платную вакцинацию. Во избежание столпотворения администрация попросила часть обратившихся прийти во второй половине дня. К вечеру очередей не было.
- Директор центра реабилитации и адаптации Азат Гайнутдинов обратился к властям Татарстана с просьбой организовать вакцинацию от коронавируса бездомных. Они не могут привиться — у них нет документов. Сейчас для вакцинации от коронавируса необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. В пунктах вакцинации бездомным отказывают в получении прививки.
- В Казани беременные все чаще вакцинируются от COVID-19. В одной из женских консультации от инфекции привились почти 70% пациенток, у которых срок беременности больше 22 недель.
- В Казани вынесли решение по факту нападения на кондуктора автобуса. На пассажира, который отказывался показывать QR-код, наложили штраф в размере двух тысяч рублей, а также административный арест в течение 5 суток.
- Оператор автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте (АСОП ГПТ) передает в Минздрав Татарстана данные по гражданам старше 60 лет для их сверки по трем базам данных: федеральному регистру вакцинированных, федеральному регистру перенесших заболевание, региональному регистру лиц с медицинским отводом. Из-за этого возможны технические проблемы, связанные с расхождениями в написании персональных данных. Разблокировка льготных транспортных карт осуществляется в течение 24 часов с момента поступления в базу данных оператора системы оплаты проезда об исключении оснований для блокировки.
- Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта. Количество рейсов не снизилось. Метро работало в штатном режиме, и столпотворения на входе не было допущено.
В казанском электротранспорте за утро 24 ноября было выявлено 404 пассажира без QR-кодов. Утром в метрополитене 18 человек попытались пройти без QR-кодов, у 12 граждан он оказался недействующим. 21 пассажир показал справки, а один устроил скандал, но полицию вызывать не пришлось. В трамваях и автобусах также стало спокойнее. По мнению проверяющих, жители Казани стали с пониманием относиться к ситуации и предъявлять QR-коды без вопросов. Утром в час-пик в подвижной состав не пустили 309 человек, один пассажир не согласился показать QR-код, вследствие чего водитель вызвал полицию. Задержка движения составила 25 минут.
- Татарстанцы, у которых есть медотвод от вакцинации против COVID-19, могут получить справку о наличии медицинского противопоказания в поликлинике по месту жительства. Справку выдают исключительно по медицинским показаниям на основании лабораторных и инструментальных исследований.
- В Казани расположенный в фитнес-клубе «Максимус» по адресу ул. Баруди, 8 мобильный пункт вакцинации переедет в ЦУМ на Московскую, 2. На новом месте он заработает с 24 ноября. Сделать прививку от коронавируса можно будет ежедневно, с 9.00 до 20.00.
- В Татарстане за минувшие сутки выявили 11 случаев смерти от COVID-19. Жертвами COVID-19 стали женщины 1950, 1952, 1955, 1937, 1946, 1935 годов рождения и мужчины 1960, 1930, 1966, 1944, 1957 годов рождения.
Возможный дефицит лекарств
- Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предупредила Росздравнадзор, что в России может возникнуть новая волна дефицита лекарств от гриппа, простуды и COVID-19 в аптеках. В некоторых регионах уже сейчас можно наблюдать перебои с поставкой и рост цен на 5-10%. Более напряженная ситуация — в Татарстане, Красноярском крае, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях.
- Специалисты Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов при помощи нейросети, спрогнозировали дату пика коронавируса в России — с вероятностью 93% он придется на 22 декабря. Дату получили при тестировании нейросети на основе данных о росте и спаде заболеваемости COVID-19 в России и других странах, а еще на основе статистики вакцинации. Согласно прогнозу, после 22 декабря число зараженных начнет снижаться.
- Врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в котором предложили им посетить «красные зоны» ковидных отделений. Авторы сообщили, что найдут время для того, чтобы провести врачей «по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц». В письме говорится, что авторам известно о позиции противников вакцинации, но после посещения госпиталей они изменят ее. Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил, что врачи решили дать возможность воочию убедиться антипрививочникам в серьезности происходящего.
- Региональные подразделения Росздравнадзора передали информацию о 37 антипрививочниках в прокуратуру и Следственный комитет. Установили антипрививочников при мониторинге СМИ, соцсетей и мессенджеров. Ведомство интересовали медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции».
- В России общее количество пациентов с COVID-19 в снизилось на 14%. При этом количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико — более 1,7 млн человек. Свыше 860 тысяч пациентов лечатся амбулаторно, более 212 тысяч пациентов получают помощь в стационарах.
- Минздрав России предложил установить административную ответственность за распространение в СМИ данных о торговле поддельными медицинскими документами. Ведомство предлагает штрафовать СМИ на сумму до одного миллиона рублей за первое правонарушение, за повторное — до пяти миллионов рублей.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал продумать идею о предоставлении QR-кодов россиянам, которые переболели COVID-19 в легкой форме, но не прививались и не обращались в медучреждение.
- Во все российские регионы до конца недели планируется поставить внутривенный препарат для лечения пациентов с COVID-19. С суботы началась отгрузка препарата, во вторник ее осуществили почти в половину регионов.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ заявила, что снимать ограничения, введенные в России из-за ситуации с COVID-19, сейчас «категорически рано».
- В Кремле ответили на вопрос о продлении новогодних каникул из-за пандемии коронавируса. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, об этом еще пока рано говорить, как и о введении дополнительных антиковидных мер.
- Следственный комитет России возбудил 60 уголовных дел за распространение фейков о борьбе с COVID-19. Уголовные дела возбуждены по факту появления фейковых сообщений в отношении антиковидных мер.
- Расширенное заседание профильного Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции перенесли на поздний срок — там должны были обсудить законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Планировалось, что заседание пройдет в Госдуме 24 ноября при участии министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минцифры Максута Шадаева и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
- Власти Чувашии сообщили о готовности к запуску QR-кодов для обладателей высокого титра антител. В республике протестирован алгоритм выдачи сертификатов с региональным QR-кодом для пациентов с большим количеством антител после перенесенной болезни. Тестирование на антитела будет проводиться в двух аккредитованных лабораториях, по международным единицам (BAU/мл). Кровь на анализ можно будет сдать в медучреждениях по месту прикрепления пациента.
- В Башкирии ушла из жизни председатель Верховного суда республики Земфира Латыпова. Она умерла от осложнений на фоне коронавируса.
Смертельная вечеринка
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 258 831 527 человек, 5 166 668 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 980 871). На второй строчке — Индия (34 535 763), на третьей — Бразилия (22 030 182), на четвертой — Великобритания (9 985 879), на пятой — Россия (9 238 330, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (773 771). За ними следуют Бразилия (613 066), Индия (466 584), Мексика (292 850), Перу (200 931), Иран (129 177).
- Житель Австрии умер от коронавируса после того, как посетил cпециальную вечеринку, чтобы заразиться COVID-19. По информации СМИ, инцидент произошел в регионе Южный Тироль на севере Италии. Вместе с мужчиной были госпитализированы еще три человека, включая маленького ребенка, но им удалось выжить. Считается, что многие антипрививочники в Италии и в других западноевропейских странах намеренно заражают себя коронавирусом, чтобы получить так называемый «зеленый пропуск». Этот документ требуется людям, чтобы устроиться на работу и провести досуг.
- В США могут ввести понятия «полного» и «завершенного» уровня вакцинации, как только страна приобретет достаточно опыта в обращении с используемыми для нее препаратами. Последний подразумевает введение трех доз вакцины для препаратов от Pfizer и Moderna и двух — для препарата от Johnson&Johnson.
- Почти 3,6 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 51 тыс. умерли. Как сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования и число летальных исходов увеличилось на 6% по сравнению с предыдущими семью днями. Почти 67% новых случаев заражения приходится на Европу. Там зарегистрирован прирост заболеваемости на 11%. В то же время снижение числа заразившихся отмечено в Юго-Восточной Азии (на 11%), Восточном Средиземноморье (на 9%) и Африке (на 4%). Рост смертности зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%), Америке (на 19%) и Европе (на 3%). Вместе с тем число летальных исходов снизилось в Африке (на 30%), Юго-Восточной Азии (на 19%) и Восточном Средиземноморье (на 4%).
- В Германии зарегистрировали новый рекорд по числу зараженных COVID-19 — за минувшие сутки выявили 66 884 новых случаев заражения коронавирусом. Резкий рост распространения вируса в стране наблюдается последние три недели: если в конце октября в Германии фиксировали 9-10 тыс. новых случаев в сутки, то в начале ноября их число выросло до 30 тыс. и выше. Последний антирекорд был отмечен 18 ноября, когда число выявленных случаев составило 65 371.
- По меньшей мере 600 сотрудников Google в коллективном письме выступили против решения компании вакцинировать своих работников от коронавируса. Руководство компании попросили отменить требование пройти вакцинацию и выдвинуть другое, более «инклюзивное.» В письме работников Google также призывают «выступить против требования» и не отказываться от решения не прививаться от COVID-19.
- Российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» от коронавируса зарегистрирована в Лаосской Народно-Демократической Республике. Лаос стал 20-м государством, в котором зарегистрирован «Спутник Лайт»
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