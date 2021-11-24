Главное о коронавирусе на 24 октября: приглашение в «красную зону», просьба организовать вакцинацию бездомных

Фото: Илья Репин

Напавшему на кондуктора выписали штраф



Вчера утром в филиале Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера образовались большие очереди на платную вакцинацию. Во избежание столпотворения администрация попросила часть обратившихся прийти во второй половине дня. К вечеру очередей не было.



Директор центра реабилитации и адаптации Азат Гайнутдинов обратился к властям Татарстана с просьбой организовать вакцинацию от коронавируса бездомных. Они не могут привиться — у них нет документов. Сейчас для вакцинации от коронавируса необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. В пунктах вакцинации бездомным отказывают в получении прививки.

Фото: Илья Репин

В Казани беременные все чаще вакцинируются от COVID-19. В одной из женских консультации от инфекции привились почти 70% пациенток, у которых срок беременности больше 22 недель.

В Казани вынесли решение по факту нападения на кондуктора автобуса. На пассажира, который отказывался показывать QR-код, наложили штраф в размере двух тысяч рублей, а также административный арест в течение 5 суток.

Оператор автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте (АСОП ГПТ) передает в Минздрав Татарстана данные по гражданам старше 60 лет для их сверки по трем базам данных: федеральному регистру вакцинированных, федеральному регистру перенесших заболевание, региональному регистру лиц с медицинским отводом. Из-за этого возможны технические проблемы, связанные с расхождениями в написании персональных данных. Разблокировка льготных транспортных карт осуществляется в течение 24 часов с момента поступления в базу данных оператора системы оплаты проезда об исключении оснований для блокировки.

Фото: Максим Платонов

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта. Количество рейсов не снизилось. Метро работало в штатном режиме, и столпотворения на входе не было допущено.

В казанском электротранспорте за утро 24 ноября было выявлено 404 пассажира без QR-кодов. Утром в метрополитене 18 человек попытались пройти без QR-кодов, у 12 граждан он оказался недействующим. 21 пассажир показал справки, а один устроил скандал, но полицию вызывать не пришлось. В трамваях и автобусах также стало спокойнее. По мнению проверяющих, жители Казани стали с пониманием относиться к ситуации и предъявлять QR-коды без вопросов. Утром в час-пик в подвижной состав не пустили 309 человек, один пассажир не согласился показать QR-код, вследствие чего водитель вызвал полицию. Задержка движения составила 25 минут.

Татарстанцы, у которых есть медотвод от вакцинации против COVID-19, могут получить справку о наличии медицинского противопоказания в поликлинике по месту жительства. Справку выдают исключительно по медицинским показаниям на основании лабораторных и инструментальных исследований.

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В Казани расположенный в фитнес-клубе «Максимус» по адресу ул. Баруди, 8 мобильный пункт вакцинации переедет в ЦУМ на Московскую, 2. На новом месте он заработает с 24 ноября. Сделать прививку от коронавируса можно будет ежедневно, с 9.00 до 20.00.

В Татарстане за минувшие сутки выявили 11 случаев смерти от COVID-19. Жертвами COVID-19 стали женщины 1950, 1952, 1955, 1937, 1946, 1935 годов рождения и мужчины 1960, 1930, 1966, 1944, 1957 годов рождения.

Возможный дефицит лекарств



Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предупредила Росздравнадзор, что в России может возникнуть новая волна дефицита лекарств от гриппа, простуды и COVID-19 в аптеках. В некоторых регионах уже сейчас можно наблюдать перебои с поставкой и рост цен на 5-10%. Более напряженная ситуация — в Татарстане, Красноярском крае, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях.

Специалисты Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов при помощи нейросети, спрогнозировали дату пика коронавируса в России — с вероятностью 93% он придется на 22 декабря. Дату получили при тестировании нейросети на основе данных о росте и спаде заболеваемости COVID-19 в России и других странах, а еще на основе статистики вакцинации. Согласно прогнозу, после 22 декабря число зараженных начнет снижаться.

Врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в котором предложили им посетить «красные зоны» ковидных отделений. Авторы сообщили, что найдут время для того, чтобы провести врачей «по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц». В письме говорится, что авторам известно о позиции противников вакцинации, но после посещения госпиталей они изменят ее. Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил, что врачи решили дать возможность воочию убедиться антипрививочникам в серьезности происходящего.

Региональные подразделения Росздравнадзора передали информацию о 37 антипрививочниках в прокуратуру и Следственный комитет. Установили антипрививочников при мониторинге СМИ, соцсетей и мессенджеров. Ведомство интересовали медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции».



В России общее количество пациентов с COVID-19 в снизилось на 14%. При этом количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико — более 1,7 млн человек. Свыше 860 тысяч пациентов лечатся амбулаторно, более 212 тысяч пациентов получают помощь в стационарах.

Минздрав России предложил установить административную ответственность за распространение в СМИ данных о торговле поддельными медицинскими документами. Ведомство предлагает штрафовать СМИ на сумму до одного миллиона рублей за первое правонарушение, за повторное — до пяти миллионов рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал продумать идею о предоставлении QR-кодов россиянам, которые переболели COVID-19 в легкой форме, но не прививались и не обращались в медучреждение.

Во все российские регионы до конца недели планируется поставить внутривенный препарат для лечения пациентов с COVID-19. С суботы началась отгрузка препарата, во вторник ее осуществили почти в половину регионов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ заявила, что снимать ограничения, введенные в России из-за ситуации с COVID-19, сейчас «категорически рано».

В Кремле ответили на вопрос о продлении новогодних каникул из-за пандемии коронавируса. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, об этом еще пока рано говорить, как и о введении дополнительных антиковидных мер.

Следственный комитет России возбудил 60 уголовных дел за распространение фейков о борьбе с COVID-19. Уголовные дела возбуждены по факту появления фейковых сообщений в отношении антиковидных мер.

Расширенное заседание профильного Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции перенесли на поздний срок — там должны были обсудить законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Планировалось, что заседание пройдет в Госдуме 24 ноября при участии министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минцифры Максута Шадаева и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Власти Чувашии сообщили о готовности к запуску QR-кодов для обладателей высокого титра антител. В республике протестирован алгоритм выдачи сертификатов с региональным QR-кодом для пациентов с большим количеством антител после перенесенной болезни. Тестирование на антитела будет проводиться в двух аккредитованных лабораториях, по международным единицам (BAU/мл). Кровь на анализ можно будет сдать в медучреждениях по месту прикрепления пациента.

В Башкирии ушла из жизни председатель Верховного суда республики Земфира Латыпова. Она умерла от осложнений на фоне коронавируса.



Смертельная вечеринка

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 258 831 527 человек, 5 166 668 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (47 980 871). На второй строчке — Индия (34 535 763), на третьей — Бразилия (22 030 182), на четвертой — Великобритания (9 985 879), на пятой — Россия (9 238 330, данные университета отстают от данных российского оперштаба).

Больше всего смертей зафиксировано в США (773 771). За ними следуют Бразилия (613 066), Индия (466 584), Мексика (292 850), Перу (200 931), Иран (129 177).

Житель Австрии умер от коронавируса после того, как посетил cпециальную вечеринку, чтобы заразиться COVID-19. По информации СМИ, инцидент произошел в регионе Южный Тироль на севере Италии. Вместе с мужчиной были госпитализированы еще три человека, включая маленького ребенка, но им удалось выжить. Считается, что многие антипрививочники в Италии и в других западноевропейских странах намеренно заражают себя коронавирусом, чтобы получить так называемый «зеленый пропуск». Этот документ требуется людям, чтобы устроиться на работу и провести досуг.

В США могут ввести понятия «полного» и «завершенного» уровня вакцинации, как только страна приобретет достаточно опыта в обращении с используемыми для нее препаратами. Последний подразумевает введение трех доз вакцины для препаратов от Pfizer и Moderna и двух — для препарата от Johnson&Johnson.



Почти 3,6 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, свыше 51 тыс. умерли. Как сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования и число летальных исходов увеличилось на 6% по сравнению с предыдущими семью днями. Почти 67% новых случаев заражения приходится на Европу. Там зарегистрирован прирост заболеваемости на 11%. В то же время снижение числа заразившихся отмечено в Юго-Восточной Азии (на 11%), Восточном Средиземноморье (на 9%) и Африке (на 4%). Рост смертности зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%), Америке (на 19%) и Европе (на 3%). Вместе с тем число летальных исходов снизилось в Африке (на 30%), Юго-Восточной Азии (на 19%) и Восточном Средиземноморье (на 4%).

В Германии зарегистрировали новый рекорд по числу зараженных COVID-19 — за минувшие сутки выявили 66 884 новых случаев заражения коронавирусом. Резкий рост распространения вируса в стране наблюдается последние три недели: если в конце октября в Германии фиксировали 9-10 тыс. новых случаев в сутки, то в начале ноября их число выросло до 30 тыс. и выше. Последний антирекорд был отмечен 18 ноября, когда число выявленных случаев составило 65 371.

По меньшей мере 600 сотрудников Google в коллективном письме выступили против решения компании вакцинировать своих работников от коронавируса. Руководство компании попросили отменить требование пройти вакцинацию и выдвинуть другое, более «инклюзивное.» В письме работников Google также призывают «выступить против требования» и не отказываться от решения не прививаться от COVID-19.

Российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» от коронавируса зарегистрирована в Лаосской Народно-Демократической Республике. Лаос стал 20-м государством, в котором зарегистрирован «Спутник Лайт»

Маргарита Головатенко