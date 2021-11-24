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Росздравнадзор передал данные о 37 антипрививочниках в прокуратуру и СК

06:25, 24.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Росздравнадзор передал данные о 37 антипрививочниках в прокуратуру и СК
Фото: realnoevremya.ru

В прокуратуру и Следственный комитет передали информацию о 37 антипрививочниках — им может грозить уголовная ответственность. Информацию в органы передали региональные подразделения Росздравнадзора, сообщают «Известия».

Установили антипрививочников при мониторинге СМИ, соцсетей и мессенджеров. Ведомство интересовали медработники, «активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо с предложением сообщать в прокуратуру сведения о гражданах, принимающих участие в антипрививочной кампании.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаВласть

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