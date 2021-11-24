Властей Татарстана попросили организовать вакцинацию от коронавируса бездомных

Директор центра реабилитации и адаптации Азат Гайнутдинов обратился к властям Татарстана с просьбой организовать вакцинацию от коронавируса бездомных. Они не могут привиться, так как у них нет документов.

Сейчас для вакцинации от коронавируса необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. В пунктах вакцинации бездомным отказывают в получении прививки.

Фото: realnoevremya.ru

«Мне звонят коллеги, спрашивают, как быть. Восстановление документов — это дело не одного дня. А прививка людям нужна уже сейчас», — приводит слова Гайнутдинова «Интерфакс».

Ранее в соцсетях появилось видео из казанского медучреждения, на котором видна большая очередь из мигрантов. Как утверждает автор поста, давка образовалась в ожидании платной вакцинации от COVID-19.

Ольга Шагиева