В Кремле прокомментировали возможность продления новогодних каникул из-за COVID-19

В Кремле ответили на вопрос о продлении новогодних каникул из-за пандемии коронавируса. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, об этом еще пока рано говорить, как и о введении дополнительных антиковидных мер.

Как отметил Песков, сейчас наблюдается снижение заболеваемости COVID-19, однако не исключены новые волны, причем не только в РФ, но и во всем мире. По словам Пескова, все государства мира сталкиваются с одинаковыми проблемами — недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад в Минтруде Татарстана рассказали, сколько будут длиться новогодние каникулы. Согласно постановлению российского правительства, праздники продлятся с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Жители РТ выйдут на работу 10 января.

Диана Жиленкова