Соцсети: в Казани образовалась большая очередь из мигрантов на платную вакцинацию

Фото: скриншот видео

В соцсетях появилось видео из казанского медучреждения, на котором видна большая очередь из мигрантов. Как утверждает автор поста, давка образовалась в ожидании платной вакцинации от COVID-19.

Указано, что видео снято по адресу Короленко, 54. На кадрах видно, как из-за большого потока посетителей невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Недавно в Набережных Челнах в поликлинике №3 также образовалась большая очередь и давка перед входом в медучреждение. Видео попало в социальные сети. Пользователи рассказали, что в очереди горожане теряют сознание.



Диана Жиленкова