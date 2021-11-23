В Госдуме перенесли обсуждение по поводу введения QR-кодов
Расширенное заседание профильного Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции перенесли на поздний срок — там должны были обсудить законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате.
Планировалось, что заседание пройдет в Госдуме 24 ноября при участии министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Минцифры Максута Шадаева и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Правительство внесло законопроект об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах 12 ноября. Предполагается, что новые правила вступят в силу 22 февраля и будут действовать до 22 июня 2022 года.
Документ отправили в регионы. Он, как сообщил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, направлен на защиту жизни и здоровья людей и соответствует Конституции.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Если Татарстан взорвется, то быстренько свернут это дело
А если проглотят (что более вероятно), то весело и "с заботой о гражданах" утвердят и введут по всей стране