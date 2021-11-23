В Казани пункт вакцинации переедет из фитнес-клуба «Максимус» в ЦУМ
В Казани расположенный в фитнес-клубе «Максимус» по адресу ул. Баруди, 8 мобильный пункт вакцинации переедет в ЦУМ на Московскую, 2. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.
На новом месте он заработает с 24 ноября. Сделать прививку от коронавируса можно будет ежедневно, с 9.00 до 20.00.
В фитнес-клубе этот пункт был открыт 19 октября на первом этаже здания. Прививали в нем посетителей врачи из городской поликлиники №2.
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