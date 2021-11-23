Министр транспорта РТ заявил, что из-за QR-кодов не было простоев в работе общественного транспорта

Фото: Максим Платонов

Проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на брифинге об итогах выполнения программы дорожных работ и готовности дорожных организаций РТ к работе в зимних условиях.

«Первое, у нас выпуск транспортных средств осуществлен сегодня и вчера в соответствии с существующим пассажиропотоком. То есть сегодня снижения количества рейсов нет. Что касается метрополитена, то метро работало в штатном режиме, и столпотворения на входе не было допущено. Простоев в работе общественного транспорта не было. Проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта. Длительные задержки на линии были связаны с единичными случаями», — рассказал Ханифов.

Фото: Максим Платонов

Вчера в Татарстане вступили в силу новые антиковидные ограничения. Теперь, чтобы воспользоваться услугами общественного транспорта, необходимо предъявить QR-код. О том, как с нововведениями справлялись в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах, читайте в материале «Реального времени».

Сергей Афанасьев