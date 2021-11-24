Проценко объяснил открытое письмо врачей к антипрививочникам

Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил открытое письмо главврачей российских больниц, в котором они пригласили антипрививочников посетить коронавирусные госпитали.

«Я уверен, что после посещения наших «красных зон» вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла», — написал Проценко в своем telegram-канале.

Он объяснил, что врачи решили дать возможность антипрививочникам воочию убедиться в серьезности происходящего.

Фото: realnoevremya.ru

«Пусть придут к нам в наши больницы, в «красные зоны», пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам», — считает Проценко.

Ранее врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в котором предложили им посетить «красные зоны» ковидных отделений.





Ольга Шагиева