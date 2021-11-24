От осложнений коронавируса умерла председатель Верховного суда Башкирии

Фото: ВС РБ

В Башкирии ушла из жизни председатель Верховного суда республики Земфира Латыпова. Она умерла от осложнений на фоне коронавируса.

Земфире Латыповой было 66 лет. Верховный суд Башкортостана она возглавляла с апреля 2019 года. В судебной системе работала с 1982 года. В 1988 году начала работать в Верховном суде Башкирии. В 2009 году она заняла место заместителя председателя ВС Башкортостана, курировала уголовное судопроизводство. В 2018 году стала исполняющей обязанности председателя Пятого кассационного суда общей юрисдикции, пишет «Башинформ».

В октябре от коронавируса умер бывший депутат Госдумы от Башкирии Иршат Фахритдинов. Ему было 56 лет.

Ольга Шагиева