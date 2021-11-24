Росздравнадзор предупредили о сезонном дефиците лекарств

В России может возникнуть новая волна дефицита лекарств от гриппа, простуды и COVID-19 в аптеках, об этом Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предупредила Росздравнадзор.



Дефицит может возникнуть из-за повышенного спроса в связи с возросшей заболеваемостью. В некоторых регионах уже сейчас можно наблюдать перебои с поставкой и рост цен на 5—10%. Более напряженная ситуация в Татарстане, Красноярском крае, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях, говорят в ОПИ.

Фото: realnoevremya.ru

Председатель ОПИ Олег Павлов в письме к надзорному ведомству сообщил, что ситуация осложняется свободной продажей рецептурных препаратов абсолютным большинством аптек. ОПИ просит Росздравнадзор принять меры, сообщает «Коммерсантъ».

Маргарита Головатенко