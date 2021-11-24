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Росздравнадзор предупредили о сезонном дефиците лекарств

08:54, 24.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Росздравнадзор предупредили о сезонном дефиците лекарств
Фото: pixabay.com

В России может возникнуть новая волна дефицита лекарств от гриппа, простуды и COVID-19 в аптеках, об этом Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предупредила Росздравнадзор.

Дефицит может возникнуть из-за повышенного спроса в связи с возросшей заболеваемостью. В некоторых регионах уже сейчас можно наблюдать перебои с поставкой и рост цен на 5—10%. Более напряженная ситуация в Татарстане, Красноярском крае, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях, говорят в ОПИ.

Фото: realnoevremya.ru

Председатель ОПИ Олег Павлов в письме к надзорному ведомству сообщил, что ситуация осложняется свободной продажей рецептурных препаратов абсолютным большинством аптек. ОПИ просит Росздравнадзор принять меры, сообщает «Коммерсантъ».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:28
    Настоящих, действенных лекарств от ОРВИ и гриппа нет, разве что тамифлю, да и то под вопросом, есть только фуфломицины, которые занесены в "расстрельный список лекарств". Так что не переживайте, ОРВИ лечится с "лекарствами" за неделю, а без "лекарств" за 7 дней.
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