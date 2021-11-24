Главврачи 11 больниц в открытом письме предложили противникам вакцинации посетить ковидные отделения

Врачи 11 больниц России написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в котором предложили им посетить «красные зоны» ковидных отделений, сообщает ТАСС.



Письмо подписали главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

Авторы сообщили, что найдут время для того, чтобы провести врачей «по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц». В письме говорится, что авторам известно о позиции противников вакцинации, но после посещения госпиталей они изменят ее.

Фото: realnoevremya.ru

Еще подписи поставили заведующие отделением реанимации для больных ковидом Городской больницы №40 Санкт-Петербурга, инфекционным отделением Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина, инфекционным отделением №2 Краевой клинической больницы №1 имени С.В. Очаповского в Краснодаре, заместитель главврача Инфекционной больницы №2 в Сочи, заместитель главврача Окружной клинической больницы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и заведующий отделением реанимации Коми Республиканской клинической больницы.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее предложил привлекать к уголовной ответственности врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса, назвав их заявления «крайне некорректными».



Маргарита Головатенко