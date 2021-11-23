В Минздраве Татарстана прокомментировали большую очередь мигрантов на вакцинацию в больнице Казани

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Утром в филиале Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера действительно образовались очереди на платную вакцинацию. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.

Во избежание столпотворения администрация попросила часть обратившихся прийти во второй половине дня. Сейчас очередей больше нет.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Видео из филиала кожвендиспансера на Короленко появилось сегодня в социальных сетях. Автор поста сообщал, что давка образовалась в ожидании вакцинации от COVID-19.

Татьяна Леухина