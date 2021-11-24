В России снизилось количество пациентов с COVID-19 на 14%

В России общее количество пациентов с COVID-19 в снизилось на 14%. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

При этом количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико — более 1,7 млн человек. Свыше 860 тысяч пациентов лечатся амбулаторно, более 212 тысяч пациентов получают помощь в стационарах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В девяти российских регионах отмечается максимальный рост числа случаев тяжелого течения коронавирус: в Карелии, Камчатском, Хабаровском, Ставропольском краях, Чечне, Кемеровской, Тверской, Липецкой и Мурманской областях, пишет ТАСС.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ отметила, что снимать ограничения, введенные в России из-за ситуации с COVID-19, сейчас «категорически рано».

Татьяна Леухина