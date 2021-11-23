До конца недели в российские регионы поступит внутривенный препарат для пациентов с COVID-19
Во время российские регионы до конца недели планируется поставить внутривенный препарат для лечения пациентов с COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
— Отгрузка идет активно начиная с субботы. Сегодня почти в половине регионов отгрузка осуществлена, идет приемка, — приводит ТАСС его слова.
Этот препарат очень важно применять на ранних сроках заболевания.
— Минздрав зарегистрировал инфузионную форму уже ранее использованного препарата против новой коронавирусной инфекции, и сейчас он вносится в методические рекомендации, — заключил Мурашко.
Также во все российские регионы уже поступила вакцина «Спутник Лайт», пишет «РИА Новости».
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