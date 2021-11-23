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В правительстве обещали продумать идею QR-кодов для переболевших COVID-19 в легкой форме

19:10, 23.11.2021 1
В правительстве обещали продумать идею QR-кодов для переболевших COVID-19 в легкой форме
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал продумать идею о предоставлении QR-кодов россиянам, которые переболели COVID-19 в легкой форме, но не прививались и не обращались в медучреждение. С соответствующей инициативой выступил губернатор Амурской области Василий Орлов на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Глава региона предложил разработать на федеральном уровне порядок, который бы позволил предоставлять QR-код через портал госуслуг людям, имеющим высокий титр антител, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в telegram-каналах появилась информация о том, что титр антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл), скорее всего, будет признан условно достаточным титром, который обеспечивает безопасность от COVID-19 и гарантирует получение QR-кода.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:26
    Какое отношение куар коды имеют к лечению болезни ?
    Он , что защищает от заражения ? Зачем он нужен ?
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