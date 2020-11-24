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ГАУЗ Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер

Медицина

Общая информация

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» (ГАУЗ РККВД) — единственное государственное специализированное медицинское учреждение республиканского уровня, предоставляющее полный комплекс услуг в области диагностики и лечения кожных заболеваний и инфекций передающихся половым путём.

В структуру ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» входят поликлинические и стационарные отделения, кабинеты профилактических медицинских осмотров, лечебно-диагностические кабинеты (платные, анонимные), централизованная серологическая лаборатория, расположенные во всех крупных городах Республики Татарстан (Казань, Бугульма, Зеленодольск, Альметьевск, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск и Чистополь).

Учредителем ГАУЗ «РККВД» является Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Органами управления учреждения являются наблюдательный совет, общее собрание (конференции) работников учреждения и другие предусмотренные федеральными законами.

Руководитель — Минуллин Искандэр Кагапович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, ул Толстого, 4
  • Телефон: (843)236-27-64
  • Email: rkkvd@tatar.ru
  • Сайт: http://www.tatkvd.ru/

Дата последнего обновления: 24.11.2020

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