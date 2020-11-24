ГАУЗ Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер
Общая информация
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» (ГАУЗ РККВД) — единственное государственное специализированное медицинское учреждение республиканского уровня, предоставляющее полный комплекс услуг в области диагностики и лечения кожных заболеваний и инфекций передающихся половым путём.
В структуру ГАУЗ «Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер» входят поликлинические и стационарные отделения, кабинеты профилактических медицинских осмотров, лечебно-диагностические кабинеты (платные, анонимные), централизованная серологическая лаборатория, расположенные во всех крупных городах Республики Татарстан (Казань, Бугульма, Зеленодольск, Альметьевск, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск и Чистополь).
Учредителем ГАУЗ «РККВД» является Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
Органами управления учреждения являются наблюдательный совет, общее собрание (конференции) работников учреждения и другие предусмотренные федеральными законами.
Руководитель — Минуллин Искандэр Кагапович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, ул Толстого, 4
- Телефон: (843)236-27-64
- Email: rkkvd@tatar.ru
- Сайт: http://www.tatkvd.ru/
Дата последнего обновления: 24.11.2020