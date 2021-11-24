В электротранспорте Казани сегодня в утренний час пик выявили 404 человека без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

В казанском электротранспорте за утро 24 ноября было выявлено 404 пассажира без QR-кодов. Об этом написали в своем телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».



Утром в метрополитене 18 человек попытались пройти без QR-кодов, у 12 граждан он оказался недействующим. 21 пассажир показал справки, а один устроил скандал, но полицию вызывать не пришлось.

В трамваях и автобусах также стало спокойнее. По мнению проверяющих, жители Казани стали с пониманием относиться к ситуации и предъявлять QR-коды без вопросов. Утром в час пик в подвижной состав не пустили 309 человек, один пассажир не согласился показать QR-код, вследствие чего водитель вызвал полицию. Задержка движения составила 25 минут.

Фото: Максим Платонов

В понедельник, первый день проверки QR-кодов в Казани, с общественного транспорта сняли 2,8 тысячи человек. О том, много это или мало, можно прочесть здесь.

Дарья Акимова