Нейросеть спрогнозировала пик четвертой волны коронавируса в России

Пик четвертой волны коронавируса с вероятностью 93% придется на 22 декабря, такие данные получили специалисты Promobot, разрабатывающие искусственный интеллект для роботов при помощи нейросети.



Дату получили при тестировании нейросети на основе данных о росте и спаде заболеваемости COVID-19 в России и других странах, а еще на основе статистики вакцинации. Согласно прогнозу, после 22 декабря число зараженных начнет снижаться.

Разработчики добавили, что прогноз может корректироваться в связи с тем, что ограничительные меры во время четвертой волны гораздо слабее. Пик может наступить на несколько дней раньше, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов в начале ноября заявлял, что третья волна COVID-19 уже переросла в четвертую.

Маргарита Головатенко