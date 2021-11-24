Минцифры РТ: в МФЦ Татарстана не выдают QR-кодов о медотводе

Татарстанцы, у которых есть медотвод от вакцинации против COVID-19, могут получить справку о наличии медицинского противопоказания в поликлинике по месту жительства. Документ содержит QR-код, который позволяет проверить подлинность справки, а также причину медотвода (диагноз по МКБ-10) и срок действия справки.

Справку выдают исключительно по медицинским показаниям на основании лабораторных и инструментальных исследований. Ее оформляет участковый врач-терапевт в поликлинике по месту жительства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Модуль формирования QR-кода на медотвод разработан Минздравом Татарстана в рамках программного обеспечения ГИС ЭЗ РТ, которое доступно во всех государственных медицинских организациях республики. Система позволяет сформировать и распечатать справку с QR-кодом. При наведении камеры телефона на этот код, открывается электронный ресурс Минздрава Татарстана, на котором можно узнать срок действия кода, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Вчера Минздрав республики предупредил, что транспортные карты разблокируются в течение 24 часов с момента получении данных о QR-коде.

На прошлой неделе в МФЦ Татарстана начали распечатывать сертификаты, QR-коды о вакцинации без регистрации на портале «Госуслуги РФ».

