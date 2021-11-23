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В Казани беременные проходят вакцинацию от COVID-19 — видео

23:59, 23.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казани беременные проходят вакцинацию от COVID-19 — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани беременные все чаще вакцинируются от COVID-19. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В одной из женских консультации от инфекции привились почти 70% пациенток, у которых срок беременности больше 22 недель.

Одна из будущих мам, Гульназ Билалова, делает прививку на 37-ой неделе. Она ждет третьего ребенка, месяц назад сделала прививку от гриппа.

Беременные женщины входят в группу риска по COVID-19, а лечение от инфекции проходит с применением серьезных медикаментов. Поэтому врачи советуют пройти вакцинацию еще на стадии планирования беременности.

По последним данным, в Татарстане полный курс вакцинации от коронавируса завершили 1 390 568 жителей. Первым компонентом привились 1 915 357 жителей.

ОбществоМедицина Татарстан

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