Минздрав предложил штрафовать СМИ за информацию о продаже поддельных медсправок

Фото: Максим Платонов (архив)

Минздрав России предложил установить административную ответственность за распространение в СМИ данных о торговле поддельными медицинскими документами. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

СМИ предлагается штрафовать на сумму до одного миллиона рублей, а за повторное нарушение — до пяти миллионов рублей.

Фото: pixabay.com

Вчера парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.



Татьяна Леухина