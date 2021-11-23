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Минздрав предложил штрафовать СМИ за информацию о продаже поддельных медсправок

22:44, 23.11.2021
Минздрав предложил штрафовать СМИ за информацию о продаже поддельных медсправок
Фото: Максим Платонов (архив)

Минздрав России предложил установить административную ответственность за распространение в СМИ данных о торговле поддельными медицинскими документами. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

СМИ предлагается штрафовать на сумму до одного миллиона рублей, а за повторное нарушение — до пяти миллионов рублей.

Фото: pixabay.com

Вчера парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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