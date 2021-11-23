Минздрав предложил штрафовать СМИ за информацию о продаже поддельных медсправок
Минздрав России предложил установить административную ответственность за распространение в СМИ данных о торговле поддельными медицинскими документами. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
СМИ предлагается штрафовать на сумму до одного миллиона рублей, а за повторное нарушение — до пяти миллионов рублей.
Вчера парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.
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