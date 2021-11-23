Минздрав РТ: транспортные карты разблокируются в течение суток с момента получения данных о QR-коде

Оператор автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте (АСОП ГПТ) передает в Минздрав Татарстана данные по гражданам старше 60 лет для их сверки по трем базам данных: федеральному регистру вакцинированных, федеральному регистру перенесших заболевание, региональному регистру лиц с медицинским отводом. Из-за этого возможны технические проблемы, связанные с расхождениями в написании персональных данных.

Разблокировка льготных транспортных карт осуществляется в течение 24 часов с момента поступления в базу данных оператора системы оплаты проезда об исключении оснований для блокировки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Транспортные карты не блокируются при наличии: QR-кода вакцинации или перенесенном COVID-19, QR-кода о медотводе, напомнили в пресс-службе Минздрава РТ.

На базе Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Минздрава Татарстана открылась горячая линия по вопросам получения QR-кодов: +79196930543.



Сегодня в Комитете по транспорту Казани сообщили, что вчера общественным транспортом не смогли воспользоваться 2,8 тыс. жителей столицы РТ.

Татьяна Леухина