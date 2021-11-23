Бастрыкин: СК РФ возбудил 60 уголовных дел за фейки о борьбе с коронавирусом

Следственный комитет России возбудил 60 уголовных дел за распространение фейков о борьбе с COVID-19. Об этом заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

По его словам, СК РФ работает в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Уголовные дела возбуждены по факту появления фейковых сообщений в отношении антиковидных мер. В ходе конференции представили статистику, согласно которой уже завершены расследования по 34 уголовным делам, передает «РИА Новости».

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Недавно в Греции ввели уголовное наказание за фейки о COVID-19. К таковым сообщениям относят новости, вызывающие у граждан страх и беспокойство, подрывающие «доверие общества к национальной экономике» и др. Срок наказания за нарушение — три месяца.

Диана Жиленкова