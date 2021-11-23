Итоги дня: в Казани предотвратили нападение на школу, Бастрыкин против ЕГЭ, СИБУР в ТНХИ-Х
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 23 ноября:
- ФСБ предотвратила в Казани вооруженное нападение на школу. Несовершеннолетнего, которого считают причастным, задержали. У него нашли пневматическую винтовку, а в браузере компьютера — запросы о ее переделке в боевое оружие и материалы о вооруженных нападениях. Возбуждено уголовное дело о подготовке к убийству нескольких человек. Подросток поделился, что к совершению массового убийства его склонял в Telegram некий Ярослав Овсюк, проживающий на Украине.
- В Казани жильца дома у гимназии №175 обвинили в подготовке покушения на следователей, которые работают по делу о массовом убийстве в гимназии, произошедшем в мае этого года. Обвинения предъявили 20-летнему гостю столицы РТ Ивану Доманову, по результатам экспертизы его поместили в Казанскую психбольницу стационарного типа с интенсивным наблюдением. По версии ФСБ и СК, молодой человек наблюдал за силовиками, а также планировал закупку оружия и получил кредит.
- Сегодня утром в казанском электротранспорте выявили 413 человек без QR-кода. Из них 313 человек на наземном транспорте, в метро — 56 горожан, у шести были недействительные QR-коды, 31 человек имел справки о вакцине первым компонентом, семеро уверяли, что имеют прививки, но еще нет QR-кодов. По подсчетам МУП «Метроэлектротранс», пассажиропоток снизился на 25%.
- А по итогам первого дня проверки QR-кодов в общественном транспорте не пустили или высадили порядка 2,8 тысячи пассажиров. Это 0,55% от общего пассажиропотока. В общей сложности за вчерашний день проверили более двух тысяч транспортных средств. В автобусах QR-кодов не оказалось у 514 пассажиров, не допустили к поездке еще 363 человека, а в троллейбусах, трамваях и метро без QR-кода были 1 256 горожан, высадили 756 казанцев.
- МУП «Метроэлектротранс» планирует добиваться возмещения простоя транспорта, который возник в утренний час пик в минувший понедельник. Причиной стал отказ одного из пассажиров в предъявлении QR-кода. Также он не стал покидать салон трамвая. В результате диспетчер вызвала полицейских. Они вывели горожанина из трамвая и составили в отношении него протокол об административном правонарушении. Из-за этого инцидента трамвай задержался на один час, в этот период на остановке скопилось еще десять трамваев. Сумму ущерба от задержки оценили в 6,4 тысячи рублей.
- Еще один инцидент произошел накануне: пассажир одного из городских автобусов ударил кондуктора и брызнул ему в лицо из газового баллончика в ответ на просьбу предъявить QR-код. Сегодня виновнику происшествия вынесли решение: штраф в размере двух тысяч рублей и административный арест сроком на пять суток. Санкции предприняты согласно статьям КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и «Мелкое хулиганство».
- В Минздраве Татарстана рассказали, что транспортные карты разблокируют в течение суток с момента получения данных о QR-коде. Они не блокируются в том случае, когда есть QR-код о вакцинации, медотводе или перенесенном COVID-19.
- Новость о введении QR-кодов в общественном транспорте Казани обсудили и в обзоре новостей программы «Вечерний Ургант». Телеведущий Иван Ургант пошутил о том, что чиновники не учли других возможных способов передвижения горожан, таких как собачьи упряжки, мотоциклы с коляской, самоходные дрезины, парапланы и почтовые голуби.
- Тем временем в Уфе могут начать выборочно проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта. С соответствующим поручением выступил мэр города Сергей Греков. Хотя в регионе еще не приняли окончательного решения о введении QR-кодов в общественном транспорте, власти думают над необходимостью подобных проверок.
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин проинформировал о возбуждении 60 уголовных дел по факту распространения фейков о борьбе с COVID-19. Уже удалось завершить расследование по 34 уголовным делам.
- Также глава ведомства заявил, что ЕГЭ является пыткой для школьников, и выступил за его отмену. Он предложил возродить советскую систему школьного образования, которая, по его словам, была лучшей в мире, это все признавали всегда. Также, по мнению Бастрыкина, необходимо восстановить престиж профессорского труда и возродить аспирантуру в лучших советских традициях.
- В казанском РККВД образовалась большая очередь из мигрантов, которые пришли на платную вакцинацию от COVID-19. Как пояснили в Минздраве РТ, утром в учреждение обратились больше сотни посетителей. Во избежание столпотворения администрация попросила часть обратившихся прийти во второй половине дня. Сейчас очередей там нет.
- В Татарстане утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей 23 и 26 лет. По версии следствия, зимой прошлого года фигуранты решили вызвать такси и напасть на водителя. Взяв нож, обвиняемые сели в прибывшую по их вызову машину. Угрожая оружием таксисту, они потребовали ехать до Бугульмы. Там потерпевшему удалось выбежать из автомобиля, но один из нападавших догнал его и ударил ножом в спину. От полученного ранения мужчина позже скончался в больнице. Вину молодые люди не признали.
- Житель Набережных Челнов потребовал компенсацию в размере 1,8 триллиона рублей за то, что его не взяли на работу в исполком города. В администрации Челнов объяснили, что на собеседование пришли несколько соискателей и выбор сделали в пользу более опытного сотрудника. Суд установил, что отказ в приеме на работу не носит дискриминационного характера, а сам истец не относится к группе лиц, с которыми ответчик обязан заключать трудовой договор.
- «СИБУР Холдинг» не исключает возможности выхода компании на IPO уже в 2022 году. Об этом рассказал председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов. «Возможно, что нам хватит и одного квартала на то, чтобы унифицировать отчетность. А когда мы вернемся к IPO, это философский вопрос, который лучше задавать акционерам», — отметил Конов. При этом он уточнил, что ключевой и, возможно, единственной площадкой для размещения ценных бумаг компания видит Московскую биржу, а предполагаемый размер размещаемого пакета акций — не менее 10%.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о возможном обновлении совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Имеется в виду вхождение двух представителей группы компаний СИБУР в дополнение ко всему составу. При этом представители ГК «ТАИФ» продолжат работать в совете директоров.
- В 34 регионах России регистрируется стабилизация эпидемиологической обстановки. Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, заболеваемость COVID-19 в РТ снизилась более чем на 6% за прошедшую неделю.
- Российские военные фиксируют существенное увеличение активности стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в непосредственной близости от российской границы. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, за последний месяц было совершено порядка 30 вылетов к рубежам РФ, это в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период 2020 года.
- В Болгарии произошло ДТП, в результате которого сгорел автобус. Погибли более 40 человек, в том числе и водитель автобуса. Среди погибших было 12 детей. Госпитализировали две женщины и пять мужчин. Власти Болгарии рассматривают несколько версий произошедшего: авария могла случиться из-за мокрой дороги, технической неисправности или из-за того, что водитель уснул за рулем.
- Во время перелета из египетского курортного города Шарм-эль-Шейх в Самару россиян совершил самоубийство на борту самолета. Его тело обнаружили в санузле. Мужчину попытались реанимировать, но попытки остались безуспешными. Судно совершило экстренную посадку в Каире, а после перемещения тела в багажный отсек лайнер отправился в Самару.
- Казань замкнула тройку российских мегаполисов по активности мошенников на торговых онлайн-площадках. На татарстанскую столицу приходится около 2,6% жалоб. С большим отрывом на первое место ушла Москва, на долю которой выпало 27,4% таких мошеннических действий. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 6,6% подобных жалоб.
- Эксперты отделения Банка России — Национального банка по Татарстану выяснили, как за год изменились цены на востребованные хозяевами кошек товары и услуги. За последний год сухой корм подорожал на 7%, цена на мороженую рыбу выросла на 11,4%, а на молоко — 6,5%. Растет цена и на ветеринарные услуги — так, стоимость осмотра увеличилась на 10,3%, а прививка подорожала на 3%.
- Власти Молдавии выделят «Молдовагазу» $1,4 млрд для погашения долга перед «Газпромом». Как рассказал вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, парламент страны в четверг одобрит это решение в финальном чтении.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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