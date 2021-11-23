В первый день введения QR-кодов в транспорте им не смогли воспользоваться 2,2 тыс. казанцев

Фото: Максим Платонов

В понедельник 2,2 тыс. казанцев без QR-кодов не были допущены в общественный транспорт или были выявлены кондукторами во время движения — это 0,55% от общего пассажиропотока, сообщили в Комитете по транспорту.



Всего за сутки было проверено 2030 транспортных средств. В автобусах выявлено 514 пассажиров без QR-кодов, не допущены к поездке 363 человека. 11 раз пришлось вызывать полицию.

В троллейбусах, трамваях и метро было обнаружено 1256 человек без QR-кодов, не допущены 756 казанцев. Обращаться к сотрудникам правоохранительных органов пришлось 7 раз.

Сегодня в МУП «Метроэлектротранс» предупредили, что пассажиры, которые задерживают общественный транспорт из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность.